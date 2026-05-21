Monopattini senza targa Polizia locale inflessibile Una pioggia di multe

Da metà maggio, le autorità locali stanno intensificando i controlli sui monopattini senza targa, applicando sanzioni più rigorose. Le forze dell'ordine hanno ricevuto istruzioni chiare dal ministero per verificare il rispetto delle nuove normative e sono state emesse numerose multe a chi circola senza il contrassegno obbligatorio. La lotta contro i monopattini privi di targa si concentra sul rispetto delle regole, con controlli più frequenti e sanzioni che si sono susseguite nelle ultime settimane.

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Pugno duro contro i possessori di monopattini sprovvisti di contrassegno. Le indicazioni giunte alle polizie locali da parte ministeriale ha imposto un immediato giro di vite nei confronti di chi non si è messo in regola con le nuove disposizioni entrate in vigore il 16 maggio scorso. Raffica di sanzioni nei confronti di decine di utilizzatori del comodo mezzo di trasporto su due ruote. Martedì mattina in appena un’ora la pattuglia in servizio specifico ha riempito 8 verbali per altrettante sanzioni legate alla mancata registrazione del monopattino attraverso l’apposizione del targhino, o del contrassegno. Per ogni verbale l’amministrazione comunale dovrebbe incassare 70 euro, una cifra abbastanza punitiva disposta dal legislatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monopattini senza targa. Polizia locale inflessibile. Una pioggia di multe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stretta sui monopattini ’truccati’. Pioggia di multe della Polizia locale. Poi le violazioni in zona stazioneIl primo segnale arriva dalla strada, o meglio dai marciapiedi: è sui monopattini elettrici che la Polizia locale di Ravenna ha concentrato una parte... Monopattini senza “targhino”: cinque multe della polizia locale a BrindisiBRINDISI - Cinque sanzioni elevate a quattro conducenti di monopattini elettrici nel corso dei controlli effettuati ieri, martedì 19 maggio, dalla... Monopattini senza targa e casco: a Salerno scattano le prime multe della Polizia Locale salernonotizie.it/2026/05/20/mon… x.com Monopattini senza targa e casco: a Salerno scattano le prime multe della Polizia LocaleStampa Prime sanzioni a Salerno per chi circola con il monopattino elettrico senza rispettare le nuove disposizioni introdotte dal Ministero delle Infrastrutture. Questa mattina la Polizia Locale ha e ... salernonotizie.it Monopattini, raffiche di multe a Milano e Sesto. Tanti senza casco e targa ma anche in dueControlli anche a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove gli agenti della Polizia locale, impegnati in attività di presidio e pattugliamenti serali, ieri sera hanno sanzionato 14 persone, sorp ... ilgiorno.it