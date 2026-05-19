Monopattini arrivano le prime stangate | oltre 150 multe record a Milano

Dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, diverse città italiane hanno emesso oltre 150 multe ai conducenti di monopattini. Tra queste città ci sono Trento, Verona e Bari, dove sono state applicate sanzioni per violazioni delle norme di circolazione e sicurezza. Le multe riguardano principalmente il mancato rispetto delle regole stradali e l’uso improprio dei mezzi. La situazione ha portato a un incremento delle sanzioni rispetto ai periodi precedenti, con Milano che ha registrato il record di multe emesse.

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