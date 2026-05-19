Monopattini arrivano le prime stangate | oltre 150 multe record a Milano
Dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, diverse città italiane hanno emesso oltre 150 multe ai conducenti di monopattini. Tra queste città ci sono Trento, Verona e Bari, dove sono state applicate sanzioni per violazioni delle norme di circolazione e sicurezza. Le multe riguardano principalmente il mancato rispetto delle regole stradali e l’uso improprio dei mezzi. La situazione ha portato a un incremento delle sanzioni rispetto ai periodi precedenti, con Milano che ha registrato il record di multe emesse.
La micromobilità urbana del nostro Paese ha raggiunto un punto di svolta sabato 16 maggio, con la messa in atto delle nuove normative del Codice della strada riguardo i monopattini e le bici elettriche. Scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal Nord al Sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43mila monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.,, Capitale indiscussa dei monopattini elettrici, Milano ha registrato nella giornata di lunedì i numeri più alti: 70 sanzioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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