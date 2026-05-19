Money Road torna su Sky Caressa | Scelte più dure tra etica e denaro

Da digital-news.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Sky torna Money Road, il programma condotto da Fabio Caressa, che questa stagione si concentra su decisioni difficili tra principi etici e interessi economici. Le riprese si svolgono nella giungla malese, dove vengono messe alla prova le dinamiche tra i partecipanti attraverso situazioni di forte impatto emotivo. Il format si presenta come un esperimento sociale, coinvolgendo i concorrenti in scelte che mettono alla prova valori personali e relazioni interpersonali.

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Fabio Caressa racconta la nuova stagione di Money Road, tra esperimento sociale, scelte estreme e dinamiche umane nella giungla malese. Pochi formati riescono a scarnificare l'animo umano come Money Road. In vista del debutto della seconda stagione, Fabio Caressa, volto storico del giornalismo sportivo che qui veste i panni di un moderno Caronte, guidando un gruppo di partecipanti attraverso le insidie della giungla malese e, soprattutto, i dilemmi della propria coscienza. Quella che segue è un’analisi profonda di un esperimento sociale che promette di essere ancora più estremo e imprevedibile. Fabio, ripartiamo dalle basi. Dopo il successo e il dibattito scatenato dalla prima edizione, cosa rende Money Road un’esperienza così magnetica per il pubblico?«Siamo ripartiti dalla certezza di aver proposto un vero esperimento sociale. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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