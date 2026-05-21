Money Road su Sky e NOW | quando va in onda il cast e come funziona lo strategy game

Tutto su Money Road: orari, cast e regole dello show Sky con Fabio Caressa. In onda su Sky Uno e NOW, con visione in chiaro su TV8. Torna giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su NOW il fenomeno televisivo della scorsa stagione Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Alla conduzione dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine c’è, confermatissimo, il direttore dell’esperimento sociale Fabio Caressa. 12 persone comuni hanno scelto di aderire alla nuova edizione dell’esperimento sociale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: hanno diversa età, provenienza ed estrazione sociale, riunite nel mezzo della giungla malese più remota e selvaggia, un luogo estremo che per condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali è lontanissimo dalle terre d’origine. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Fabio Caressa non è riuscito a resistere. E voi a quali tentazioni avreste parlato? La nuova stagione di #MoneyRoad dal 21 maggio su Sky Uno. x.com

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