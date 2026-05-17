Money Road 2 al via | chi sono i 12 nuovi protagonisti pronti a resistere o cedere alle tentazioni

Da tutto.tv 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la seconda stagione di Money Road, un programma televisivo che vede protagonisti dodici persone alle prese con sfide legate a tentazioni e decisioni difficili. Con l’arrivo della primavera e l’aumento del desiderio di svago, si riaccendono i viaggi più complessi della televisione italiana. I partecipanti si trovano di fronte a scelte che mettono alla prova la loro resistenza, tra tentazioni di denaro e rischi personali, in un contesto che mescola suspense e tensione.

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Con la primavera alle porte e la voglia di evasione che cresce, tornano i viaggi più insidiosi della tv italiana. Dal 21 maggio su Sky e in streaming su NOW arriva la seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine che mette alla prova la resistenza di un gruppo di sconosciuti davanti a comfort, lusso e piccoli grandi vizi quotidiani. Dal 26 maggio, poi, lo show sbarca anche in chiaro su TV8 in prima serata, ogni martedì. Vediamo chi sono i dodici partecipanti di quest’anno. I volti della nuova stagione di Money Road: dal giovane arbitro pugliese all’ingegnere aquilana. Il cast della seconda edizione è un mix che rispecchia tutta l’Italia, per età, provenienza e stile di vita. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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