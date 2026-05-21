È iniziata la nuova stagione di Money Road 2, condotta da Fabio Caressa. Il programma si presenta come un esperimento sociale che coinvolge un cast imprevedibile e situazioni di grande difficoltà. Tra le sfide ci sono trekking estremi e tentazioni di vario genere, con la consapevolezza che ogni decisione comporta conseguenze molto costose. La narrazione si concentra su momenti di tensione e decisioni complesse, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi di questa edizione.

Al via Money Road 2: ecco le anticipazioni di Fabio Caressa, tra trekking estremi, tentazioni e un cast imprevedibile: ogni scelta avrà un prezzo altissimo. Arriviamo allo Sky Campus e troviamo tutto pronto per ospitare l'evento del giorno: la presentazione di Money Road 2, il programma condotto da Fabio Caressa pronto a tornare su Sky e in streaming su NOW dal 21 maggio, per poi aprirsi al pubblico di TV8 con le repliche dal 26 maggio. Un ritorno atteso per lo strategy game prodotto a Blue Yazmine, che aveva raccolto sempre più consenso e ascolti con la sua prima edizione e aveva sorpreso e catturato gli spettatori con le due dinamiche originali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Money Road 2, Fabio Caressa presenta la nuova stagione: "Un esperimento sociale ancora più duro"

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