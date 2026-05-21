Mondiali XXL la Fifa ci pensa | ipotesi torneo a 66 squadre dal 2030

La Fifa sta considerando la possibilità di organizzare un Mondiale con 66 squadre a partire dal 2030, mentre il torneo del 2026 è ancora in fase di preparazione. La discussione sull’espansione del numero di partecipanti è in corso all’interno dell’ente che governa il calcio mondiale, senza yet essere confermato ufficialmente. La proposta si inserisce nel quadro di un processo di revisione delle formule dei prossimi eventi internazionali, che coinvolge anche l’ampiezza del torneo e le modalità di qualificazione.

(Adnkronos) – Il Mondiale 2026 non è ancora iniziato, ma all'interno della Fifa si discute già di un’ulteriore espansione per il 2030. Un altro step che sarebbe epocale, dopo il passaggio da 32 a 48 nazionali. La novità è che il presidente Gianni Infantino sta ragionando a una nuova ipotesi, quella di allargare la Coppa del Mondo a 66 squadre partecipanti. Come riportato da BeIn Sports la proposta, inizialmente avanzata dalla Conmebol – la confederazione sudamericana – come strumento per aumentare la rappresentanza globale, ha acquisito forza nelle ultime settimane e non è più considerata 'irrealistica'. Ancor di più considerando come Infantino abbia ripetutamente sottolineato la sua visione dei Mondiali come una vera e propria celebrazione globale del calcio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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