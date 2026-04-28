Durante la riunione del Consiglio Fifa a Vancouver, è stata approvata una modifica alle regole dei cartellini nei prossimi Mondiali. In particolare, i cartellini gialli verranno azzerati alla fine dei gironi, e non accumulati durante l’intera competizione. La decisione riguarda tutte le squadre partecipanti e si applicherà dalla fase a eliminazione diretta. La novità rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle edizioni precedenti.

? Cosa sapere Il Consiglio Fifa a Vancouver approva l'azzeramento dei cartellini gialli dopo i gironi.. La riforma per 48 squadre evita squalifiche per accumulo nei turni eliminatori successivi.. Il Consiglio Fifa si riunisce oggi a Vancouver per discutere una riforma cruciale che prevede l’azzeramento dei cartellini gialli dopo la fase ai gironi e successivamente al termine dei quarti di finale. Questa misura mira a limitare il rischio che singoli ammonimenti possano causare squalifiche pesanti durante i prossimi Mondiali, considerando l’allungamento del percorso agonistico dovuto alla partecipazione di 48 squadre. Gestione disciplinare e nuovo formato del torneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 48 squadre: la Fifa stravolge le regole dei cartellini

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