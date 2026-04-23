La crisi tra Iran e Stati Uniti continua a mantenere alta l’attenzione internazionale. Martedì, l’ex presidente ha annunciato il prolungamento a tempo indeterminato del cessate il fuoco tra le due nazioni, nel tentativo di favorire il riprendere dei negoziati. La situazione rimane complessa e il mondo si trova in attesa di sviluppi, tra timori di escalation militare e speranze di un dialogo che possa portare a una soluzione duratura.

Resta incerta la situazione relativa alla crisi iraniana. Martedì, Donald Trump ha prorogato a tempo indeterminato il cessate il fuoco tra Washington e Teheran nella speranza che i colloqui tra i due belligeranti possano ripartire. Al contempo, il presidente americano ha lasciato in vigore il blocco ai porti iraniani, per mantenere alta la pressione sul regime khomeinista. Tutto questo, mentre mercoledì ha auspicato che un nuovo round di negoziati possa tenersi già nella giornata di venerdì. Ciononostante, un funzionario americano ha riferito ad Axios che la Casa Bianca avrebbe intenzione di porre dei paletti. «Trump è pronto a concedere altri tre o cinque giorni di cessate il fuoco, per permettere agli iraniani di rimettersi in sesto.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, la strategia di Trump: il mondo con il fiato sospeso tra guerra e cessate il fuoco

Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN

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