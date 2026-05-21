Mondiali 2026 allarme Ebola per il Congo | la FIFA monitora l’emergenza

La partecipazione del Congo ai Mondiali del 2026 è sotto osservazione a causa di un'epidemia di Ebola nel paese. La FIFA ha comunicato che sta monitorando la situazione e valutando eventuali ripercussioni sulla qualificazione della squadra. In precedenza, era stato annunciato un ritiro della squadra dal torneo, ma questa decisione è stata spostata in Belgio. Inoltre, si sta considerando una possibile riapertura dei ripescaggi per sostituire le squadre coinvolte.

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WHO Declares Ebola Outbreak in Congo And Uganda Global Health Emergency

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