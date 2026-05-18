In Congo, il virus Ebola continua a diffondersi rapidamente, causando la morte di numerose persone in Africa centrale. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza sanitaria globale senza definirla una pandemia, evidenziando la gravità della situazione. Finora, decine di vittime sono state registrate, e gli sforzi internazionali sono stati avviati per contenere la diffusione del contagio. La diffusione del virus solleva preoccupazioni sulla capacità dei sistemi sanitari locali di gestire l’epidemia.

Non è una pandemia, ma la nuova epidemia del virus Ebola che ha già ucciso decine di persone in Africa centrale, è "una emergenza sanitaria globale". Lo ha stabilito l’ Organizzazione mondiale della sanità di fronte al diffondersi di un raro ceppo della malattia per il quale al momento non esistono né trattamenti né vaccini. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88, con 336 casi sospetti. Agli otto casi confermati in laboratorio sabato s’è aggiunto a metà giornata di ieri il referto dell’Istituto congolese per la Ricerca biomedica che ha individuato un positivo nella città orientale di Goma, controllata dalla milizia M23 supportata dal Ruanda: si tratta di una donna, vedova di un uomo morto di Ebola a Bunia, che si era recata già infetta a Goma dopo il decesso del marito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ebola semina morte in Congo . L’Oms: "È un’emergenza globale"

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