Momenti di tensione in via Neghelli | sputi e calci agli agenti intervenuti per una lite

Nella zona dei pub di Latina, una discussione tra alcuni persone è degenerata in un momento di tensione che ha coinvolto anche le forze dell’ordine intervenute sul posto. Durante l’intervento, un uomo di 33 anni ha opposto resistenza, sputando e colpendo gli agenti con calci e minacciandoli. Per questi comportamenti, è stato formalmente denunciato dalle forze di polizia per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati. La situazione è stata gestita senza che si verificassero conseguenze più gravi.

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