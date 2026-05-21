Momenti di tensione in via Neghelli | sputi e calci agli agenti intervenuti per una lite
Nella zona dei pub di Latina, una discussione tra alcuni persone è degenerata in un momento di tensione che ha coinvolto anche le forze dell’ordine intervenute sul posto. Durante l’intervento, un uomo di 33 anni ha opposto resistenza, sputando e colpendo gli agenti con calci e minacciandoli. Per questi comportamenti, è stato formalmente denunciato dalle forze di polizia per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati. La situazione è stata gestita senza che si verificassero conseguenze più gravi.
Resistenza e minaccia a pubblico ufficiale: questi i reati per i quali è stato denunciato un uomo di 33 anni coinvolto in una lite nella zona dei pub a Latina. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, in via Negehelli dove si è reso necessario l’intervento della polizia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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