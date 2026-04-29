Beccato mentre fruga all' interno di un' auto minaccia e tira sputi agli agenti
Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Corciano dopo essere stato sorpreso mentre cercava di forzare un’auto. Durante l’intervento, ha minacciato gli agenti e ha anche sputato contro di loro. Il cittadino romeno, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato portato in questura. L’intera vicenda si è verificata nel centro del paese, senza altre persone coinvolte.
. È successo a Corciano dove la polizia ha arrestato un cittadino romeno, classe 1991 con precedenti per tentato furto aggravato, resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale.Gli agenti sono intervenuti a seguito.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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