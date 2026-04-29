Beccato mentre fruga all' interno di un' auto minaccia e tira sputi agli agenti

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Corciano dopo essere stato sorpreso mentre cercava di forzare un’auto. Durante l’intervento, ha minacciato gli agenti e ha anche sputato contro di loro. Il cittadino romeno, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato portato in questura. L’intera vicenda si è verificata nel centro del paese, senza altre persone coinvolte.