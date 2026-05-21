Molestie sessuali violenze e taser | l' orrore denunciato dai membri della Flotilla dopo il video di Ben Gvir

Dopo la diffusione di un video che mostra il ministro israeliano, sono emerse nuove accuse da parte degli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati in acque internazionali tra Cipro e Gaza. Le testimonianze parlano di violenze estreme, umiliazioni di natura sessuale e vessazioni di varia natura. Le denunce riguardano episodi di molestie, violenze e l’uso di strumenti come il taser durante il fermo. Le accuse sono state rese note dagli attivisti che si trovavano a bordo della nave.

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