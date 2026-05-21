Molestie sessuali violenze e taser | l' orrore denunciato dai membri della Flotilla dopo il video di Ben Gvir
Dopo la diffusione di un video che mostra il ministro israeliano, sono emerse nuove accuse da parte degli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati in acque internazionali tra Cipro e Gaza. Le testimonianze parlano di violenze estreme, umiliazioni di natura sessuale e vessazioni di varia natura. Le denunce riguardano episodi di molestie, violenze e l’uso di strumenti come il taser durante il fermo. Le accuse sono state rese note dagli attivisti che si trovavano a bordo della nave.
Violenze estreme, umiliazioni sessuali e vessazioni di vario genere. Dopo il video shock con protagonista il ministro israeliano Itamar Ben Gvir, arrivano le denunce degli attivisti della Global Sumud Flotilla che, dopo essere stati fermati in acque internazionali tra Cipro e la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Today.it
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