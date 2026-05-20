Attivisti della Flotilla sono stati insultati e maltrattati durante le loro operazioni, secondo quanto mostrano alcuni video diffusi nelle ultime ore. Nel frattempo, il ministro israeliano ha espresso imbarazzo dopo aver visto le immagini di un collega che commentava la situazione, dicendo che esse sono in contrasto con la linea ufficiale del governo. La polizia israeliana ha risposto alle accuse affermando di aver agito nel rispetto delle normative vigenti, ma le clip mostrano scene di tensione e comportamenti duri nei confronti degli attivisti.

I trattamenti umilianti riservati dalla polizia israeliana aegli attivisti della Global Sumud Flotilla appena sbarcati nel porto di Ashdod hanno fatto il giro del mondo e causato uno scontro diplomatico tra Italia e Israele, spingendo Benjamin Netanyahu e il suo ministro degli Esteri Gideon Sa’ar a una marcia indietro. A scatenare la polemica non sono state soltanto le immagini che mostrano violazioni dei diritti dei detenuti e del diritto internazionale, francamente indegne di uno Stato democratico, ma il fatto che quei video siano state brandite come propaganda elettorale a mezzo social dal ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attivisti della Flotilla insultati e maltrattati, perfino Netanyahu imbarazzato dai video di Ben-Gvir: “In contrasto con la linea del governo”

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