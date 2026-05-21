Molestie sessuali violenze e taser | le denunce dei membri della Flotilla dopo il video di Ben Gvir
Dopo la diffusione di un video che mostra il ministro israeliano, diverse denunce sono state presentate da membri della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti, fermati in acque internazionali tra Cipro e la Striscia di Gaza, hanno riferito di aver subito violenze estreme, umiliazioni di natura sessuale e vessazioni di vario tipo. Le testimonianze raccolte descrivono comportamenti aggressivi e intimidatori, legati a un episodio che ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti internazionali.
Violenze estreme, umiliazioni sessuali e vessazioni di vario genere. Dopo il video shock con protagonista il ministro israeliano Itamar Ben Gvir, arrivano le denunce degli attivisti della Global Sumud Flotilla che, dopo essere stati fermati in acque internazionali tra Cipro e la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Today.it
See the NY Predators Dept officers engaging in coercive psychological harassment, illegal tracking
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Ben Gvir prende in giro gli attivisti della flottiglia di Gaza detenuti mentre sono in ginocchio a terra con le mani legate reddit
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