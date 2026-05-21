Molestie sessuali violenze e taser | le denunce dei membri della Flotilla dopo il video di Ben Gvir

Dopo la diffusione di un video che mostra il ministro israeliano, diverse denunce sono state presentate da membri della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti, fermati in acque internazionali tra Cipro e la Striscia di Gaza, hanno riferito di aver subito violenze estreme, umiliazioni di natura sessuale e vessazioni di vario tipo. Le testimonianze raccolte descrivono comportamenti aggressivi e intimidatori, legati a un episodio che ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti internazionali.

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