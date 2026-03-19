Bergamo | omicidio domestico moglie uccisa dal marito

Mercoledì 18 marzo a Bergamo, la polizia è intervenuta in un appartamento di via Pescaria 26A per un omicidio domestico. All’interno, hanno trovato una donna uccisa e il marito che si trovava sul posto. Le forze dell’ordine hanno forzato l’ingresso dell’abitazione per entrare e procedere ai rilievi. La vicenda ha avuto un immediato impatto sulla comunità locale.

Un dramma domestico ha segnato la città di Bergamo nella mattinata di mercoledì 18 marzo, quando la polizia ha dovuto forzare l’accesso all’appartamento al civico 26A di via Pescaria. All’interno, gli agenti hanno trovato senza vita Valentina Sarto, una donna di 41 anni, uccisa dal marito Vincenzo Dongellini, 49 anni, con un coltello da cucina. L’uomo, accovacciato sul pavimento e sanguinante per aver tentato il suicidio dopo il delitto, è stato arrestato e trasferito in ospedale, dove attende l’interrogatorio del magistrato per l’accusa di omicidio volontario. La tragedia è stata innescata da un violento litigio udito dalla figlia dell’uomo, avuta da una precedente relazione, che ha chiamato il 112. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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