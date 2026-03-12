Uccisa a sprangate il marito confessa | Per colpa sua sarei tornato in cella l' ho ammazzata con un tubo di ferro

Un uomo è stato arrestato a Monte Roberto con l’accusa di aver ucciso la moglie con un tubo di ferro. Durante l’interrogatorio, ha confessato di averla colpita con una spranga e ha dichiarato che, se non fosse stato per lei, sarebbe tornato in cella. Inizialmente, aveva affermato di non ricordare quasi nulla della mattina del delitto.

MONTE ROBERTO Subito dopo l'arresto, aveva detto di non ricordare quasi nulla della mattina dello scorso 3 dicembre. «Non ho litigato con mia moglie, ma non ricordo niente di quel giorno. Solo che sono uscito di casa verso le 5 con l'intenzione di uccidermi, meglio morto che di nuovo in carcere» la versione che il 50enne macedone Nazif Muslija aveva dato al gip nel corso dell'udienza di convalida del fermo scattato con l'accusa di aver ucciso la moglie Sadjide Ramadani prendendola a sprangate. A distanza di tre mesi dai fatti, la posizione dell'indagato è cambiata. O meglio, avrebbe confessato il delitto. «Sì, l'ho uccisa con un tubo da cantiere».