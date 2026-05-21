Modena trasferita in Germania la turista amputata

Una donna di 69 anni, originaria dell'Italia, ha lasciato il paese dopo essere stata ferita in un incidente stradale in cui un'auto l’ha investita. La turista è stata poi trasferita in Germania, dove ha subito l’amputazione di una gamba. L’incidente si è verificato nei pressi di una località turistica, e la donna è stata soccorsa sul posto prima di essere trasportata in ospedale. La sua condizione è stata confermata stabile dai medici.

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