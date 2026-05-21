Modena trasferita in Germania la turista amputata
Una donna di 69 anni, originaria dell'Italia, ha lasciato il paese dopo essere stata ferita in un incidente stradale in cui un'auto l’ha investita. La turista è stata poi trasferita in Germania, dove ha subito l’amputazione di una gamba. L’incidente si è verificato nei pressi di una località turistica, e la donna è stata soccorsa sul posto prima di essere trasportata in ospedale. La sua condizione è stata confermata stabile dai medici.
È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Koudri, ha perso le gambe. A comunicarlo è l'Ausl in una nota, dando conto di come la donna sia stata portata in Germania., "Le condizioni della donna - si legge - sono ulteriormente migliorate e questo ha consentito il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione. Una volta ottenuto il nulla osta da parte dei medici, il viaggio è stato organizzato dalla famiglia della paziente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Sarebbero imminenti le dimissioni della turista tedesca di 69 anni, ricoverata all'ospedale Baggiovara di Modena e a cui sono state amputate entrambe le gambe. Ad annunciarlo il sindaco Massimo Mezzetti. La donna verrà trasferita in una struttura in German facebook
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