Modena trasferita in Germania la turista amputata

Da tgcom24.mediaset.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 69 anni, originaria dell'Italia, ha lasciato il paese dopo essere stata ferita in un incidente stradale in cui un'auto l’ha investita. La turista è stata poi trasferita in Germania, dove ha subito l’amputazione di una gamba. L’incidente si è verificato nei pressi di una località turistica, e la donna è stata soccorsa sul posto prima di essere trasportata in ospedale. La sua condizione è stata confermata stabile dai medici.

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È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Koudri, ha perso le gambe. A comunicarlo è l'Ausl in una nota, dando conto di come la donna sia stata portata in Germania., "Le condizioni della donna - si legge - sono ulteriormente migliorate e questo ha consentito il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione. Una volta ottenuto il nulla osta da parte dei medici, il viaggio è stato organizzato dalla famiglia della paziente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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