A Modena emergono nuovi dettagli legati all’indagine sulla tentata strage, con una testimone che afferma di aver visto l’italiano di origine marocchina il giorno prima dell’accaduto. La donna riferisce di averlo notato mentre parlava di qualcosa che sarebbe stato visto da tutti, ma al momento non ci sono riscontri ufficiali a questa testimonianza. Le autorità continuano a raccogliere elementi e verificare le affermazioni, mentre sul profilo dell’uomo si concentrano indagini e analisi.

Sul profilo di Salim El Koudri, l’italiano figlio di marocchini autore della tentata strage a Modena, si addensano nuove informazioni, notizie da verificare, sospetti da accertare. “Dettagli” che non escluderebbero una matrice islamica al gesto folle. Il Giornale ha raccolta la testimonianza di una donna, paramedico, convinta di avere incrociato Koudri venerdì, la sera prima dell’azione che ha gettato nel panico la città, ferito otto persone (di cui una grave). L’avrebbe sentito dire, parlando con uno straniero più anziano, che sarebbe successo qualcosa “che l’avrebbero visto tutti” e avrebbe incassato molti soldi. Sul Giornale spunta una testimone: ho visto El Koudri la sera prima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Modena, spunta una testimone: “Ho visto Koudri la sera prima, parlava di qualcosa che avrebbero visto tutti”. Finora nessun riscontro

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