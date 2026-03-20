Simone Bilardo, imprenditore, ha scoperto nel 2021 di avere due tumori al cervello dopo una caduta in bicicletta. Uno dei tumori era operabile, l’altro no. I medici gli hanno dato una prognosi di due anni di vita. Bilardo ha dichiarato di non aver visto la fine, ma un nuovo inizio. La diagnosi ha cambiato la sua vita in modo significativo.

Ma la storia di Bilardo non è un racconto di resa, al contrario. Mano nella mano con la moglie Silvia, ha deciso di trasformare quella notizia in un punto di svolta: cambiare ritmo, rimettere al centro l’amore, viaggiare, raccontare la propria esperienza sui social e costruire nuovi progetti. Questa esperienza è diventata oggi un libro - Vivo più che mai, edito da Rizzoli -, appena arrivato in libreria, in cui Bilardo racconta il suo percorso e invita chi legge a fermarsi e porsi una domanda semplice quanto radicale: «Che cosa sto facendo davvero del mio tempo?». Lo intervistiamo mentre continua il suo cammino tra controlli medici, riabilitazione e nuovi sogni da costruire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Simone Bilardo, imprenditore, che nel 2021 ha scoperto di avere due tumori al cervello: «Uno era operabile, l'altro no. Quando mi hanno detto che avevo due anni di vita, non ho visto la fine: ho visto un inizio»

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