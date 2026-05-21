Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Modena con l’accusa di spaccio di droga nella zona Costellazioni. Durante un controllo, sono state trovate e sequestrate diverse dosi di hashish e cocaina. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione delle forze dell’ordine nella zona interessata. Il ragazzo tunisino è stato portato in caserma per le procedure di rito e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

È stato arrestato un cittadino tunisino di 19 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Modena. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri, quando il giovane è stato sorpreso in zona Costellazioni mentre cedeva droga in cambio di denaro. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Piacenza. La fonte della notizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15.00, quando una pattuglia della Squadra Volante ha notato un giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto nei campi tra Stradello San Marone e via dell’Ariete, nella zona Costellazioni di Modena. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Modena, sorpreso a spacciare hashish e cocaina nella zona Costellazioni: arrestato un 19enne

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Spaccio di cocaina in un casolare abbanodato, due arresti

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