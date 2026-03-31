Sorpreso a spacciare hashish arrestato ventottenne

Un uomo di 28 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri mentre stava vendendo hashish. Durante l'operazione, le forze dell'ordine lo hanno sorpreso in flagrante e hanno sequestrato la sostanza stupefacente. L’arresto è avvenuto sul posto, nel corso di un’azione mirata al contrasto del traffico di droga. L’uomo è stato portato in caserma per le formalità di rito.

Un ventottenne, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in flagranza. Il fatto è accaduto il 29 marzo scorso nei pressi di via Vittorio Emanuele II, nel corso di alcuni controlli i militari hanno intercettato il pusher proprio mentre cedeva 12 grammi di hashish a un connazionale in cambio di 20 euro. I carabinieri sono intervenuti bloccando lo scambio. L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura mentre la posizione del venditore si è aggravata durante la perquisizione. Nelle tasche del ventottenne sono state rinvenute ulteriori dosi della stessa sostanza, per un peso totale di 14 grammi portando il sequestro complessivo a oltre 25 grammi di droga. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Sorpreso a spacciare hashish per strada: arrestato un ventenne Sorpreso a spacciare hashish nel garage di casa: arrestato in flagranzaOSTUNI - Un ostunese già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato, nel pomeriggio del 10 gennaio 2026, per detenzione di sostanze stupefacenti... Catania, scoperto deposito di marijuana a San Cristoforo: arrestato un 45enne Contenuti utili per approfondire su Sorpreso a spacciare hashish arrestato... Temi più discussi: SORPRESO A SPACCIARE HASHISH A ROMA, IN CASA A CISTERNA ALTRI GRAMMI DI DROGA: ARRESTATO 29ENNE; Firenze, arrestato 28enne sorpreso a spacciare hashish in via Vittorio Emanuele II; Spaccio sui colli: arrestato con hashish e 2mila euro in contanti; Iglesias, sorpreso a spacciare in mezzo a famiglie e bambini: arrestato. Faenza: sorpreso a spacciare al parco, 25enne irregolare arrestatoNella mattinata di ieri la Polizia di Stato di Faenza ha proceduto all’arresto di uno straniero, di 25 anni, già gravato da numerosi precedenti ... corriereromagna.it Sorpreso a cedere una dose di hashish, con sé ne ha altre: arrestato a FirenzeSorpreso mentre cede una dose, è stato fermato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. È successo ... gonews.it Stava facendo una passeggiata sotto casa quando è cominciato l'incubo. Sorpreso da un malvivente, è stato rapinato e picchiato - facebook.com facebook Dopo la vittoria del Miami Open, Jannik Sinner viene sorpreso nello spogliatoio da uno scherzo organizzato da Simone Vagnozzi e dal fisioterapista Alejandro Resnicoff, nascosti negli armadietti. I due scattano all’improvviso e lo inseguono con bottiglie di cha x.com