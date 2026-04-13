Sorpreso a spacciare cocaina in strada pusher arrestato dai carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri mentre stava spacciare cocaina in strada. Le forze dell’ordine hanno assistito allo scambio di droga e denaro, che si è svolto davanti a loro senza che l’interessato si accorgesse della presenza delle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto sul luogo dell’operazione, dove sono stati trovati e sequestrati alcuni grammi di sostanza stupefacente.

Pensavano di non essere notati e invece quello scambio di droga e soldi è avvenuto proprio sotto gli occhi dei carabinieri. Così un giovane di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti, per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia.🔗 Leggi su Latinatoday.it Ardea. 25enne senza fissa dimora sorpreso a spacciare cocaina in strada. Arrestato dai CarabinieriARDEA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 25enne, senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto... Leggi anche: Sorpreso dai carabinieri a spacciare cocaina, arrestato Sorpresi con cocaina, eroina, hashish e contanti: due arresti a Campo di Marte