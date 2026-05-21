La sorella di Salim El Koudri, il giovane che sabato scorso si è lanciato con l’auto sulla folla a Modena, ha dichiarato di non aver mai immaginato nulla di simile. In un audio diffuso dall’avvocato Fausto Gianelli, ha aggiunto che il suo fratello era cambiato negli ultimi tempi, ma non si sarebbe mai aspettata un gesto così grave. La famiglia si trova ora ad affrontare questa situazione, mentre proseguono le indagini sulla vicenda.

“ Mai, mai, mai nella mia vita avrei immaginato una cosa del genere. Nessuno di noi”. A parlare è la sorella di Salim El Koudri, il giovane che sabato scorso si è lanciato con l’auto sulla folla a Modena, in un audio diffuso dal legale, avvocato Fausto Gianelli. Nel racconto emerge l’immagine di un ragazzo considerato da tutti irreprensibile. “È sempre stato bravo, il primo della classe. Studioso, preciso, ordinato, sempre pulito, anche in camera sua. Era lo studente e il figlio perfetto”. Solo negli ultimi mesi qualcosa sembrava essere cambiato. “Lo vedevamo diverso, combattuto. Ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a trent’anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, sorella El Koudri: “Mai avrei immaginato, era cambiato in ultimi tempi”

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