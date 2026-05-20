Travolge folla a Modena Era un ragazzo preciso è cambiato dopo la laurea | parla la sorella di Salim El Koudri

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è consumata sabato scorso in via Emilia a Modena, quando un ragazzo ha investito una folla, provocando diversi feriti. La sorella del giovane coinvolto ha espresso il suo dolore, raccontando che il fratello era una persona precisa, ma è cambiato dopo aver conseguito la laurea. La donna ha dichiarato di rivivere continuamente i video dell’accaduto e di avere difficoltà a riconoscere il fratello in quelle immagini. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i residenti e le autorità locali.

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La sorella di Salim El Koudri racconta il suo dolore dopo la follia di sabato scorso in Via Emilia, a Modena: rivede continuamente i video e fatica a riconoscere il fratello. "Era il 'primo della classe'", dice. Poi il cambiamento: "È successo dopo la laurea. Stava sempre isolato, frequentava pochi amici". Il campanello d’allarme? Il post contro Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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