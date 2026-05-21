Una tragedia si è verificata a Modena quando un’auto ha investito un gruppo di persone, causando diverse ferite. Tra i coinvolti c’è la sorella di un uomo già noto alle forze dell’ordine, che ha spiegato come negli ultimi tempi il fratello fosse apparso più agitato e combattuto, anche se non aveva mai manifestato intenzioni violente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni e si prosegue con gli accertamenti.

“Nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni, ma mai, mai, mai avrei pensato a una cosa del genere", ha detto la sorella di Salim El Koudri In merito all’auto sulla folla a Modena, è intervenuta la sorell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Auto sulla folla a Modena, sorella di El Koudri: “Nell’ultimo periodo era cambiato, ma mai immaginavo una cosa così”

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Auto su folla a Modena, lo chef ferito dimesso dall'ospedale

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