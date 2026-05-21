Modena | nuova tariffa da 100 euro per demolire i veicoli col fermo

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena è stata introdotta una nuova tariffa di 100 euro per la demolizione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo. La modifica riguarda le procedure di smaltimento e i costi associati, lasciando aperti alcuni dubbi sulla gestione dei debiti fiscali legati ai veicoli demoliti. In particolare, rimane da chiarire chi sia responsabile del pagamento delle eventuali somme dovute all’erario dopo la distruzione del mezzo. La novità interessa possessori e enti coinvolti nelle pratiche di demolizione e gestione dei veicoli fermati.

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? Domande chiave Come cambierà la gestione dei debiti dopo la demolizione del mezzo?. Chi dovrà pagare il debito fiscale se l'auto viene distrutta?. Perché la nuova procedura mira a liberare i parcheggi cittadini?. Quando entrerà ufficialmente in vigore questa nuova tariffa comunale?.? In Breve Costo istanza 100 euro più marca da bollo da 16 euro tramite PagoPA.. Servizio gestito dalla Polizia locale con attivazione prevista per l'anno 2026.. La demolizione non estingue il debito fiscale originario del proprietario del veicolo.. Consiglieri Manicardi e Bertoldi promuovono la norma per decoro e gestione spazi.. Il Consiglio comunale di Modena ha approvato all’unanimità lunedì scorso l’istituzione di una nuova tariffa da 100 euro per le pratiche di demolizione dei veicoli sottoposti a fermo fiscale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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