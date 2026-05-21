Modena | nuova tariffa da 100 euro per demolire i veicoli col fermo

A Modena è stata introdotta una nuova tariffa di 100 euro per la demolizione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo. La modifica riguarda le procedure di smaltimento e i costi associati, lasciando aperti alcuni dubbi sulla gestione dei debiti fiscali legati ai veicoli demoliti. In particolare, rimane da chiarire chi sia responsabile del pagamento delle eventuali somme dovute all’erario dopo la distruzione del mezzo. La novità interessa possessori e enti coinvolti nelle pratiche di demolizione e gestione dei veicoli fermati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui