Veicoli sottoposti a fermo fiscale a Modena nuova tariffa per la demolizione
Il Consiglio comunale di Modena ha approvato all’unanimità, nella seduta di lunedì 18 maggio, una nuova tariffa relativa all’istruttoria per ottenere l’autorizzazione alla demolizione di veicoli sottoposti a fermo fiscale. La decisione riguarda i procedimenti previsti dall’articolo 3, comma 4, della Legge 26. La misura è stata approvata senza obiezioni e prevede l’applicazione di una tariffa specifica per le pratiche di demolizione. La normativa si applica ai veicoli che sono stati sottoposti a fermo fiscale.
Il Consiglio comunale di Modena, nella seduta di lunedì 18 maggio, ha approvato all’unanimità l’istituzione della tariffa per l’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla demolizione dei veicoli sottoposti a fermo fiscale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 26. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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