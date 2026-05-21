Modena la rabbia e l' ossessione di El Koudri | Non mi fanno lavorare perché sono straniero

A Modena, un uomo di origine straniera denuncia di essere stato ostacolato nel trovare lavoro, accusando di essere escluso a causa della sua provenienza. Le prime ricostruzioni indicano che si trova in condizioni di isolamento e manifesta disagio psichico, con una crescente sensazione di frustrazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sua situazione personale e sui presunti ostacoli che avrebbe incontrato nel mercato del lavoro locale. La storia continua a svilupparsi mentre le autorità raccolgono ulteriori dettagli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui