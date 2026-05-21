Modena la rabbia e l' ossessione di El Koudri | Non mi fanno lavorare perché sono straniero

Da tgcom24.mediaset.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, un uomo di origine straniera denuncia di essere stato ostacolato nel trovare lavoro, accusando di essere escluso a causa della sua provenienza. Le prime ricostruzioni indicano che si trova in condizioni di isolamento e manifesta disagio psichico, con una crescente sensazione di frustrazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sua situazione personale e sui presunti ostacoli che avrebbe incontrato nel mercato del lavoro locale. La storia continua a svilupparsi mentre le autorità raccolgono ulteriori dettagli.

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Salim El Koudri avrebbe vissuto per mesi nell'ossessione di trovare lavoro, tempestando agenzie interinali e conoscenti con telefonate continue. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio cellulari, computer e appunti personali per comprendere cosa abbia innescato la furia che lo ha spinto a lanciarsi sulla folla a bordo di un'auto., Come racconta La Repubblica il 31enne chiamava più volte al giorno, insisteva per avere risposte, pretendeva aggiornamenti sulle candidature inviate. Quando arrivavano nuovi rifiuti, la tensione cresceva. Salim El Koudri, secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, viveva la ricerca di un impiego come un'ossessione quotidiana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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