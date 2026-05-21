Una donna tedesca di 69 anni, rimasta gravemente ferita a Modena dopo essere stata investita da un’auto, sta attraversando un percorso di ripresa. L’incidente, avvenuto sabato scorso, ha portato alla necessità di amputarle entrambe le gambe. Nonostante le ferite e le difficoltà, la donna mostra un atteggiamento di accettazione e serenità, attirando l’attenzione di medici e autorità locali. La sua situazione continua a essere monitorata, mentre si lavora per accompagnarla nel percorso di recupero.

Un’enorme forza d’animo e una serenità che colpiscono medici e istituzioni. Anna, la turista tedesca di 69 anni travolta sabato scorso a Modena dall’auto guidata da Salim El Koudri e costretta all’amputazione di entrambe le gambe, migliora giorno dopo giorno. La donna è ancora ricoverata all’ospedale di Baggiovara, ma è stata estubata, è cosciente e il rientro in Germania potrebbe essere imminente. Accanto a lei la sorella, arrivata per assisterla, e ieri la visita del sindaco Massimo Mezzetti e del prefetto Fabrizia Triolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, la turista tedesca che ha perso le gambe: "Non sentitevi in colpa per quello che mi è successo"

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Modena, l'infermiera che ha soccorso la turista tedesca: Potevo esserci io

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