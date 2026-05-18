Strage di Modena | la turista tedesca riprende coscienza dopo l’attacco
Una turista tedesca coinvolta nella strage di Modena ha ripreso coscienza dopo l’attacco. Le sue condizioni sono state descritte come stabili, anche dopo aver subito l’amputazione delle gambe. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasferita in ospedale, dove è sotto stretta sorveglianza medica. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato all’attacco. La sua ripresa ha suscitato attenzione tra i medici e le forze dell’ordine.
? Domande chiave Come ha fatto la vittima a superare la fase critica?. Quali sono le condizioni cliniche dopo l'amputazione delle gambe?. Perché Meloni e Mattarella si sono recati direttamente in ospedale?. Chi è il responsabile dell'aggressione avvenuta a Modena?.? In Breve Meloni e Mattarella visitano gli ospedali di Modena e Bologna.. L'amputazione delle gambe è stata necessaria per salvare la vita della donna.. Il responsabile dell'aggressione con il veicolo è Salim El Koudri.. I medici monitorano i numerosi feriti tra Modena e Bologna.. A Modena una turista tedesca è stata estubata e ha riacquistato la coscienza dopo l’aggressione avvenuta con Salim El Koudri, il responsabile della tentata strage. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Sarà compito degli inquirenti stabilire una eventuale connessione tra la strage di Modena e il disturbo mentale dell’assassino Salim El Koudri. Come in altri casi, anche a proposito della tragedia di Modena si sente dire: hanno chiuso i manicomi, adesso i ma facebook
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