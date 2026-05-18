Una turista tedesca coinvolta nella strage di Modena ha ripreso coscienza dopo l’attacco. Le sue condizioni sono state descritte come stabili, anche dopo aver subito l’amputazione delle gambe. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasferita in ospedale, dove è sotto stretta sorveglianza medica. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato all’attacco. La sua ripresa ha suscitato attenzione tra i medici e le forze dell’ordine.

? Domande chiave Come ha fatto la vittima a superare la fase critica?. Quali sono le condizioni cliniche dopo l'amputazione delle gambe?. Perché Meloni e Mattarella si sono recati direttamente in ospedale?. Chi è il responsabile dell'aggressione avvenuta a Modena?.? In Breve Meloni e Mattarella visitano gli ospedali di Modena e Bologna.. L'amputazione delle gambe è stata necessaria per salvare la vita della donna.. Il responsabile dell'aggressione con il veicolo è Salim El Koudri.. I medici monitorano i numerosi feriti tra Modena e Bologna.. A Modena una turista tedesca è stata estubata e ha riacquistato la coscienza dopo l’aggressione avvenuta con Salim El Koudri, il responsabile della tentata strage. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage di Modena: la turista tedesca riprende coscienza dopo l’attacco

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