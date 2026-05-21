Modena la sorella di El Koudri in lacrime | Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti – Audio

Una donna è scoppiata in lacrime durante un intervento telefonico, esprimendo le sue scuse a nome della famiglia per un episodio di violenza che ha coinvolto alcuni feriti. Ha dichiarato che trovare le parole è difficile e che nessuna espressione può davvero rendere l’intensità del dispiacere provato. La donna ha fatto riferimento a un familiare coinvolto nella vicenda, senza fornire dettagli specifici sull’accaduto. La conversazione è stata registrata e diffusa come audio.

(Adnkronos) – "È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste.ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta, non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace. Ogni pensiero, ogni pensiero è rivolto ai feriti alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto e assistito all'incubo di sabato". Inizia così un lungo messaggio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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