Modena la sorella di El Koudri | Era lo studente e il figlio perfetto non abbiamo capito che qualcosa in lui era cambiato

Una donna, sorella di una persona coinvolta in una vicenda legale, ha commentato il comportamento di suo fratello. Ha spiegato che lui era uno studente e un figlio che rispettava le regole e si dedicava agli studi. Ha inoltre affermato di non aver notato segnali di cambiamento nel suo atteggiamento prima dei fatti. La donna ha concluso dicendo che trovare le parole per esprimere il proprio dolore è difficile, se non impossibile.

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