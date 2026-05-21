"Non so neanche se riuscirò a guardare negli occhi mio fratello, ma non possiamo neanche smettere di volergli bene. Lo andremo a trovare, sì, ma non sappiamo quando". A parlare, mentre piange, è Carmen El Koudri, la sorella di Salim, che sabato scorso a Modena ha falciato volontariamente, con l'auto, sette persone, alcune ferite gravemente. "Mai in vita mia avrei immaginato un qualcosa del genere - dice -. Nessuno, me, i miei genitori, nessuno. Perché Salim è sempre stato bravo, oserei dire anche il primo della classe". "Studioso preciso, ordinato - prosegue tracciando il ritratto del fratello -, sempre pulito, anche in camera sua: era sia lo studente che il figlio perfetto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La sorella di El Koudri smonta la narrazione del “pazzo”: “Era il figlio perfetto, inspiegabile”

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