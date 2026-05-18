Salim El Koudri, che nel pomeriggio di sabato ha lanciato la sua auto contro la folla di pedoni sulla via Emilia in centro a Modena, causando 8 feriti di cui 4 gravi, non risponde ai pm e nel carcere di Modena, dove si trova con le accuse di strage e lesioni aggravate, resta in isolamento, guardando la tv, sempre chiuso nel suo silenzio. Davanti ai magistrati avrebbe solo fatto un riferimento a un generico stato di confusione. E di lui parenti e conoscenti restituiscono un ritratto a tinte forti. Dal suo passato, e precisamente dal 2021, emergono nelle quattro e-mail shock inviate ai vertici dell'Università di Modena, dove si era laureato in Economia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - "Bastardi cristiani, dovete farmi lavorare", le mail shock che El Koudri scriveva nel 2021 all'Università di Modena

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