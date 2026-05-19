Modena la rabbia nelle email di El Koudri all' università | Fatemi lavorare cristiani di m

Nel 2021, quattro email inviate dall'indagato all'Università di Modena sono state inserite nell'inchiesta che riguarda l'uomo fermato dopo aver investito alcuni pedoni nel centro della città. Le comunicazioni sono state analizzate nel corso delle indagini e sono considerate tra gli elementi di approfondimento sul suo comportamento. L'indagato, un uomo di 31 anni, è stato fermato in relazione all'incidente avvenuto in centro, che ha causato diverse ferite tra i passanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui