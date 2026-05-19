Modena la rabbia nelle email di El Koudri all' università | Fatemi lavorare cristiani di m
Nel 2021, quattro email inviate dall'indagato all'Università di Modena sono state inserite nell'inchiesta che riguarda l'uomo fermato dopo aver investito alcuni pedoni nel centro della città. Le comunicazioni sono state analizzate nel corso delle indagini e sono considerate tra gli elementi di approfondimento sul suo comportamento. L'indagato, un uomo di 31 anni, è stato fermato in relazione all'incidente avvenuto in centro, che ha causato diverse ferite tra i passanti.
Le quattro mail inviate all'Università di Modena nel 2021 sono entrate nell'inchiesta su Salim El Koudri, il 31enne fermato dopo avere travolto con l'auto i pedoni in centro a Modena. «Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere capito e qua a Modena», scriveva in una delle email spedite il 27 aprile di cinque anni fa. Poi un'altra richiesta: «Fatemi lavorare». Nella terza mail l'insulto: «Bastardi cristiani di merda voi e il vostro gesù cristo in croce lo brucio». Infine le scuse: «Mi dispiace per la maleducazione». I messaggi, inviati in poco più di un'ora, sono ora all'attenzione della Procura e degli investigatori che stanno ricostruendo il profilo dell'uomo accusato di strage. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Modena, El Koudri: la rabbia, i disturbi psichiatrici, la carriera scolastica esemplare
Sullo stesso argomento
Le email di Salim El Koudri all'università di Modena: "Voglio lavorare". Le frasi contro i cristiani e il "vostro gesù cristo" (in minuscolo)Il 27 aprile 2021 Salim El Koudri, il 31enne responsabile della tentata strage di Modena, inviò all'università di Modena una serie di email che...
"Bastardi cristiani, dovete farmi lavorare", le mail shock che El Koudri scriveva nel 2021 all'Università di ModenaSalim El Koudri, che nel pomeriggio di sabato ha lanciato la sua auto contro la folla di pedoni sulla via Emilia in centro a Modena, causando 8...
Nelle mail di El Koudri la sua rabbia e la sua frustrazione: il 31enne che sabato si è scagliato con la sua auto contro la folla a Modena, nell'aprile 2021, aveva scritto quattro mail in rapida successione ad un indirizzo dell'Università di Modena e Reggio E facebook
Quello che è successo ieri a Modena è sconvolgente. Il perché sia successo - radicalizzazione/terrorismo islamico - pazzia o una combinazione delle due cose - non è ancora chiaro. Vedo tanti sciacalli a due zampe cercare di sfruttare la rabbia per quanto ac x.com
Modena, la rabbia nelle email di El Koudri all'università: Fatemi lavorare cristiani di m...Le quattro mail inviate all’Università di Modena nel 2021 sono entrate nell’inchiesta su Salim El Koudri, il 31enne fermato dopo ... iltempo.it
Auto sulla folla, nelle mail a Unimore tutta la rabbia e frustrazione di El KoudriQuattro messaggi scritti nel 2021 per chiedere migliori condizioni di lavoro: si passa da bastardi cristiani alle scuse per la maleducazione. rainews.it