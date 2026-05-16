Salim El Koudri chi è l' uomo che ha falciato i pedoni a Modena | età lavoro famiglia cure psichiatriche Indaga l' antiterrorismo

Da ilmessaggero.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salim El Koudri, un uomo di 31 anni nato in provincia di Bergamo, è l'individuo coinvolto nell'incidente avvenuto nel centro di Modena, dove ha investito alcuni pedoni. Attualmente risiede nella zona modenese. Le autorità stanno indagando sul suo passato, incluso un eventuale trattamento psichiatrico, e stanno esaminando eventuali collegamenti con attività terroristiche. L'episodio ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze dell'accaduto.

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Salim El Koudri, 31 anni, è l'uomo che ha investito i pedoni in pieno centro a Modena. 31enne nato in provincia di Bergamo, vive oggi nel Modenese. L'uomo, che ha ferito almeno 7 passanti, ha provato a fuggire a piedi prima di essere fermato da alcuni testimoni che lo hanno consegnato alla polizia. Chi è Salim El Koudri Si chiama Salim El Koudri ed è laureato in Economia. L'uomo, senza lavoro e famiglia, non è sposato e non ha figli a suo carico. In base a quanto emerge sembra che l'uomo non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. La sua auto, una Citroen C3 grigia, ha investito una decina di persone prima di terminare la sua corsa contro un muro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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