Salim El Koudri, 31 anni, è l'uomo coinvolto nell'incidente in cui ha investito alcuni pedoni nel centro di Modena. Nato in provincia di Bergamo, attualmente risiede nel modenese. Ha una laurea in Economia e, fino a poco tempo fa, lavorava in un’attività commerciale. La sua famiglia vive nella stessa zona e lui stesso frequenta abitualmente il centro della città. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, coinvolgendo diversi pedoni che si trovavano in strada.

Salim El Koudri, 31 anni, è l'uomo che ha investito i pedoni in pieno centro a Modena. 31enne nato in provincia di Bergamo, vive oggi nel Modenese. L'uomo, che ha ferito almeno 7 passanti, ha provato a fuggire a piedi prima di essere fermato da alcuni testimoni che lo hanno consegnato alla polizia. Chi è Salim El Koudri Si chiama Salim El Koudri ed è laureato in Economia. L'uomo, senza lavoro e famiglia, non è sposato e non ha figli a suo carico. In base a quanto emerge sembra che l'uomo non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. La sua auto, una Citroen C3 grigia, ha investito una decina di persone prima di terminare la sua corsa contro un muro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Salim El Koudri, chi è l'uomo che ha falciato i pedoni a Modena: età, lavoro, famiglia laurea in Economia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Chi è l’uomo che ha investito i passanti a Modena: Salim el Koudri, italiano di seconda generazione, laurea in Economia, incensurato

Auto falcia pedoni a Modena: alcuni feriti gravi | Fermato il guidatore: è Salim el Koudri, "ha agito con rancore perché si sentiva bullizzato"Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico.

Chi è l’uomo che ha investito i passanti a Modena: Salim el Koudri, italiano di seconda generazione, laurea in Economia, incensuratoNato a Seriate (Bergamo), 31 anni, origini marocchine, è stato fermato dalla polizia. Risiede nella provincia di Modena. Secondo le prime informazioni non era sotto l'effetto di droghe o alcol ... ilrestodelcarlino.it

Auto contro la folla a Modena, Salim El Koudri è l'investitore: 31 anni, laureato in EconomiaCon l'auto ad alta velocità falcia almeno dieci persone in centro a Modena. Quattro sono in gravi condizioni. L'autore del gesto si chiama Salim El Koudri ed è ... leggo.it