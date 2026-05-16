Salim El Koudri chi è l' uomo che ha falciato i pedoni a Modena | età lavoro famiglia laurea in Economia

Da ilmessaggero.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salim El Koudri, 31 anni, è l'uomo coinvolto nell'incidente in cui ha investito alcuni pedoni nel centro di Modena. Nato in provincia di Bergamo, attualmente risiede nel modenese. Ha una laurea in Economia e, fino a poco tempo fa, lavorava in un’attività commerciale. La sua famiglia vive nella stessa zona e lui stesso frequenta abitualmente il centro della città. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, coinvolgendo diversi pedoni che si trovavano in strada.

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Salim El Koudri, 31 anni, è l'uomo che ha investito i pedoni in pieno centro a Modena. 31enne nato in provincia di Bergamo, vive oggi nel Modenese. L'uomo, che ha ferito almeno 7 passanti, ha provato a fuggire a piedi prima di essere fermato da alcuni testimoni che lo hanno consegnato alla polizia. Chi è Salim El Koudri Si chiama Salim El Koudri ed è laureato in Economia. L'uomo, senza lavoro e famiglia, non è sposato e non ha figli a suo carico. In base a quanto emerge sembra che l'uomo non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. La sua auto, una Citroen C3 grigia, ha investito una decina di persone prima di terminare la sua corsa contro un muro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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