A Modena sono in corso indagini su un episodio che ha attirato l’attenzione dei social network, dove si sono verificati commenti divisi tra sostenitori di interpretazioni religiose e accuse di razzismo. La vicenda riguarda un gesto compiuto da un 31enne nato nella provincia di Bergamo, che ha ricevuto cure mediche dal 2019. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il gesto non sarebbe collegato a problemi psichici del giovane, che comunque esistono, ma non rappresentano una causa diretta dell’evento.

I fatti di Modena sono oggetto di indagini ancora oggi. Per il gip, dietro il gesto di Salim El Koudri, non c’è il disagio psichico, che esiste, come documentano le cure effettuate dal 31enne nato nella bergamasca, ma non è direttamente collegato all’attentato. Cosa ci sia dietro non è ancora noto, gli investigatori stanno analizzando i numerosi device dell’uomo, i taccuini in arabo e tutto ciò che potrebbe fornire risposte su un gesto che, per quanto per ora il terrorismo sia stato escluso, lo richiama molto da vicino, ricalcando nelle modalità la car jihad diffusa in Europa. La notizia dell’attentato ha superato i confini e non è arrivata... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Modena, i social spaccati tra fanatismo religioso e accuse di razzismo

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