Caos Cagliari-Udinese | accuse di razzismo e scontro social tra Davis e Dossena

Da udinetoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio di calcio tra Cagliari e Udinese è finito con tensioni tra i tifosi e tra alcuni protagonisti sui social media. Durante la partita sono stati sollevati sospetti di comportamenti razzisti, mentre sui social sono nate discussioni accese tra alcuni giocatori e commentatori. La situazione ha portato a scontri verbali online e a confronti diretti tra le parti coinvolte, con il focus spostato dal campo alle polemiche digitali.

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Un sabato di calcio tra Cagliari e Udinese si è trasformato in una pomeriggio di altissima tensione, spostando il confronto dal rettangolo verde ai referti arbitrali e ai profili social. La miccia che ha scatenato il caos è un presunto insulto razzista avvenuto nei minuti finali del match, quando.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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