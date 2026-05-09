Caos Cagliari-Udinese | accuse di razzismo e scontro social tra Davis e Dossena

Un pomeriggio di calcio tra Cagliari e Udinese è finito con tensioni tra i tifosi e tra alcuni protagonisti sui social media. Durante la partita sono stati sollevati sospetti di comportamenti razzisti, mentre sui social sono nate discussioni accese tra alcuni giocatori e commentatori. La situazione ha portato a scontri verbali online e a confronti diretti tra le parti coinvolte, con il focus spostato dal campo alle polemiche digitali.

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