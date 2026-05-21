L’ossessione per il lavoro e i diari in arabo | l' ultimo anno in una dimensione virtuale di El Koudri

Da ilgiornale.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sull’attentato di Modena proseguono, mentre si cercano di chiarire le motivazioni che hanno portato l’autore dell’azione a investire i passanti nel centro cittadino. Si approfondiscono anche alcuni aspetti della sua vita privata, tra cui una particolare attenzione per l’ossessione nel lavoro e l’uso di diari scritti in arabo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato, in un momento di massimo afflusso nella zona centrale della città.

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Proseguono le indagini sull’attentato di Modena per capire cosa abbia spinto Salim El Koudri a lanciarsi con l’auto a tutta velocità contro i passanti nel centro città sabato pomeriggio, nel giorno e nell’orario di maggiore afflusso. Difficile pensare a una coincidenza di tempi e luogo, difficile pensarlo anche a fronte dell’utilizzo del coltello una volta sceso dall’auto. Gli investigatori stanno andando a fondo e stanno emergendo sempre più dettagli, come la ricerca di un lavoro che per El Koudri era diventata un’ossessione. Pare che negli ultimi mesi contattasse senza soluzione di continuità le agenzie interinali con telefonate dai toni a tratti aggressivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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