Salvini | ‘el Koudri inneggiava ad Allah in arabo su Facebook’

Un uomo è stato intervistato riguardo a un post su Facebook in cui un'altra persona, chiamata ‘el Koudri’, avrebbe scritto in arabo un’espressione che inneggia ad Allah. Secondo quanto riferito, quest’ultimo avrebbe anche scritto “bastardi cristiani” in un commento, mentre si trovava in centro città a Modena e avrebbe guidato a circa cento all’ora. Le autorità stanno verificando i dettagli di questa vicenda e le eventuali implicazioni legali.

Per il fatto che Salim el Koudri sia italiano “peggio mi sento”, “se va in giro col coltello in macchina, falcia la gente a 100 all’ora in centro a Modena e scrive bastardi cristiani e inneggia ad Allah in arabo su profili chiusi da Facebook (e ce ne vuole di impegno per Facebook per chiudere i profili) evidentemente ancora è più grave. Nel senso che non era un disadattato che viveva sotto un ponte isolato dal resto del mondo addirittura laureato”. Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a 24 Mattino su Radio24.ANSA Un tabaccaio di Raverino descrive El Koudri come “un personaggio un po’ inquietante”. Ogni giorno,... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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