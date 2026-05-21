Modena gli psichiatri | Abbandono delle cure un problema reale il sistema di salute mentale è capillare ma va potenziato

A Modena, gli psichiatri segnalano che l’abbandono delle cure rappresenta un problema reale, anche se il sistema di salute mentale locale è ampio e articolato. Recenti episodi hanno portato l’attenzione sulla difficoltà di seguire alcune persone all’interno di questa rete di servizi. La vicenda di un uomo che è riuscito a sfuggire ai controlli ha attirato l’interesse, evidenziando le criticità ancora presenti nel percorso di assistenza e monitoraggio di chi soffre di disturbi psichici.

(Adnkronos) – I fatti di Modena e la storia di Salim El Koudri – 'sfuggito' alla rete dei servizi assistenziali dopo aver intrapreso un percorso terapeutico per una diagnosi di disturbo schizoide della personalità, e scomparso dai radar del sistema fino a quando sabato 16 maggio si è lanciato con l'auto sulla folla di una via nel cuore della città emiliana – ha riacceso i riflettori sul disagio mentale in crescita e sul fenomeno dei pazienti che abbandonano le cure, che si perdono finché non arrivano a riempire una pagina di cronaca nera. "Un problema di cui i servizi di salute mentale sono molto consapevoli" e in generale... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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