Salute mentale la Fials lancia l’allarme | Psichiatri assenti nell’area Sud della provincia

Un nuovo allarme sulla salute mentale nella zona sud della provincia di Salerno riguarda la carenza di medici psichiatri e altre figure professionali nel Dipartimento di Salute Mentale. La Fials ha evidenziato questa problematica, sottolineando come la mancanza di personale influisca sull’erogazione dei servizi sanitari. La questione è tornata alla ribalta dopo che le criticità sono state segnalate da rappresentanti sindacali.

La grave carenza di dirigenti medici psichiatri e di numerose altre figure professionali nel Dipartimento di Salute Mentale dell’area Sud della provincia di Salerno torna al centro dell’attenzione sindacale. La Fials Salerno ha inviato una nota ai vertici dell’Asl Salerno per chiedere un.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Salute mentale, la Fials Salerno lancia l’allarme: psichiatri assenti nell’area Sud della provinciaTempo di lettura: 2 minutiLa grave carenza di dirigenti medici psichiatri e di numerose altre figure professionali nel Dipartimento di Salute Mentale... Servizi di salute mentale in bilico a Cava, la Fials: "Serve intervento urgente"Cresce la preoccupazione per il futuro dei servizi di salute mentale sul territorio di Cava de’ Tirreni. Approfondimenti e contenuti Si apre il Festival della salute mentaleInizia la terza edizione della rassegna, che proseguirà fino al 22 aprile ad Arezzo, in Valdarno e in Casentino, sempre più diffusa sul territorio e con nuovi partner ... lanazione.it Torna il Festival della salute mentale per invitare a prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamoDal 15 al 22 aprile ad Arezzo, in Valdarno e in Casentino la terza edizione della rassegna, sempre più diffusa sul territorio e con nuovi partner ... lanazione.it