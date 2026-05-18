Il ministro dell’interno ha dichiarato che il sistema antiterrorismo in Italia funziona bene, ma ha aggiunto che è necessario prestare maggiore attenzione alla salute mentale. In un intervento pubblico, ha anche fatto riferimento al dibattito politico sui rimpatri, specificando che l’attenzione riguarda i cittadini stranieri che commettono reati, mentre nel caso di un cittadino italiano si tratta di una questione diversa. La sua precisazione è arrivata in un momento di discussione sulla sicurezza e le politiche migratorie.

”Abbiamo visto immagini checi obbligano a fermarci e a riflettere, ma anche l’orgoglio per la reazione dei cittadini, delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Io ho due consapevolezze: se tutto sarà confermato,il sistema antiterrorismo non ha rivelato falle; c’è invece un tema vero e serio didisagio socialeche richiede un rafforzamento dei presidi di sicurezza in relazione alla salute mentale”. A dirlo è il il ministro dell’InternoMatteo Piantedosiche, in un’intervista aIl Resto del Carlinoha parlato di quanto avvenuto aModenasabato scorso, dove Salim El Koudri, un 31enne di origini marocchine, hainvestito sette persone. ”La reazione della... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Modena, Piantedosi: “Sistema antiterrorismo funziona bene, serve maggiore attenzione alla salute mentale”

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