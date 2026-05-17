Sabato pomeriggio, poco prima che si diffondesse la notizia di un attentato a Modena, sono state rese pubbliche le dichiarazioni di due rappresentanti politici. Entrambi hanno scelto di non commentare pubblicamente l’accaduto, mantenendo il silenzio sui fatti più recenti. La notizia dell’attentato è stata confermata successivamente dai servizi di emergenza e dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La situazione ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche e le istituzioni locali.

L'ultima dichiarazione risale proprio a sabato pomeriggio, poco prima che venisse diffusa la notizia dell'attentato di Modena. "Non era bastato l'attacco della cosiddetta guardia costiera libica che, a bordo di una motovedetta donata dall'Italia, ha sparato contro la nave Sea Watch che aveva appena soccorso persone in mare. Non è bastato che due motovedette libiche inseguissero la Sea Watch in mare nel tentativo di farsi consegnare i naufraghi. All'arrivo a Brindisi la nave è stata perquisita dalla Guardia costiera italiana e dalla polizia e il capitano indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", dichiarava Laura Boldrini deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, il silenzio di Boldrini e Salis e le giravolte della sinistra

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