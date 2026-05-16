Auto sulla folla a Modena l’investitore è Salim el Koudri | chi è

Un uomo di 31 anni, di origine marocchina e residente in Italia, è stato protagonista di un investimento che ha coinvolto circa dieci passanti nel centro di Modena. L’incidente è avvenuto nel corso della giornata e sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine. Al momento, non ci sono notizie di vittime gravi o di feriti in condizioni critiche. La dinamica dell’accaduto è sotto esame da parte delle autorità competenti.

(Adnkronos) – Si chiama Salim el Koudri il 31enne italiano di origine marocchina che oggi ha investito una decina di passanti in pieno centro a Modena. L'uomo, originario della provincia di Bergamo, è laureato in Economia e risiede in provincia di Modena. Classe 1995, a quanto si apprende è incensurato ed è stato portato in questura sotto interrogatorio. A bordo di una Citroen C3, ha imboccato a velocità sostenuta da largo Garibaldi via Emilia Centro. Ha tentato la fuga, armato di coltello, e ha ferito una persona che cercava di bloccarlo. Con l'intervento di altri è stato bloccato e fermato dalle forze dell'ordine. Al momento dell'interrogato non è sembrato sotto effetto di droga o alcool. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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