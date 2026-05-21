A Modena, si sono registrati scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine in seguito all’attentato avvenuto sabato pomeriggio nel centro della città. Un uomo ha investito con la propria auto un gruppo di pedoni, causando otto feriti, di cui quattro gravi. Mentre alcuni si sono radunati per manifestare, altri si sono opposti ai presidi pacifici, dando vita a tensioni e momenti di scontro con le forze dell’ordine presenti sul posto.

Modena in questi giorni è al centro delle cronache per l’attentato subito sabato pomeriggio in pieno centro, dove Salim El Koudri ha lanciato la sua auto alla massima velocità sui pedoni, ferendone 8, di cui 4 in modo grave. Tanti gli interrogativi attorno al suo gesto e mentre gli investigatori continuano a indagare per capire cosa sia accaduto e perché è arrivato a tanto, in città i sentimenti sono diversi. Solo ieri fa un cittadino ha provato a togliere un Tricolore che è stato posto sul luogo dello schianto, per sottolineare che “l’Italia non è morta”, come ha dichiarato il modenese che per primo ha fermato il 31enne, prendendosi pure delle coltellate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Modena, antagonisti contro il presidio pacifico per l'attentato. Tensioni e scontri con la polizia

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