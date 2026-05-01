A Torino, alcune persone hanno attaccato le forze dell'ordine in piazza, lanciando numerose bottiglie di vetro riempite con olio. La polizia ha risposto con interventi per respingere i manifestanti. Durante gli scontri, diverse persone si sono radunate sul posto, creando una situazione tesa e movimentata. Le forze dell'ordine stanno valutando eventuali denunce e verificano eventuali danni causati dall’episodio.

di Francesca Galici – Primo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato per Askatasuna ma anche per la Flotilla. La città è stata militarizzata, centinaia di uomini in tenuta antisommossa sono stati posti a presidio delle aree più sensibili della città ed è stata rafforzata la sorveglianza sulla palazzina liberata a dicembre, che per trent’anni è stata occupata dal centro sociale. In contemporanea si sta svolgendo anche il corteo ufficiale del Primo Maggio, che vede in piazza il Partito Democratico e i sindacati.ù Verso la conclusione del corteo, lo spezzone antagonista si è staccato per dirigersi verso la palazzina liberata.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Torino, antagonisti scatenati in piazza: scontri con la polizia

Torino, guerriglia al corteo per Askatasuna: estintori contro la polizia

Notizie correlate

Primo Maggio di “lotta”, antagonisti in piazza a Torino. Scontri con la poliziaPrimo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato...

Gli antagonisti scatenano il caos in piazza a Torino. Scontri con la polizia, bottiglie di vetro sui repartiPrimo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato...

Altri aggiornamenti

Gli antagonisti scatenano il caos in piazza a Torino. Scontri con la polizia, bottiglie di vetro, bastoni e spray urticanti sui repartiA Torino gli antagonisti in piazza per Askatasuna e per la Flotilla, scontri e cariche con la polizia che risponde con idranti e lacrimogeni. Salvini: Centri sociali e poliziotti. Criminali e lavorat ... msn.com

Festa dei lavoratori, tensione al corteo di Torino. Askatasuna torna in piazza: scontri tra antagonisti e poliziaLo spezzone di autonomi, che si è staccato dal corteo di Torino, ha tentato di sfondare il cordone di forze dell'ordine davanti all'ex Askatasuna occupata ... affaritaliani.it